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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азамат Давлеткулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азамат Давлеткулов

09:09, 22 авг 2022

При исполнении воинского долга 8 августа на территории Украины погиб уроженец Абзелиловского района, танкист Азамат Давлеткулов. По информации администрации села Аскарово, воин погиб при попытке спасти своего товарища.



– Очень тяжело сообщать трагическую новость. При исполнении воинского долга на территории Украины героически погиб выпускник Баймакского филиала ГАПОУ Уфимский топливно - энергетический колледж Давлеткулов Азамат Азатович. Азамат родом из Халилово Абзелиловского района. Во время спецоперации не мог оставить земляка и друга в беде. Погибли оба 8 августа 2022 года, – передали в пресс-службе муниципалитета.


Азамат на военную службу был призван в 2021 году после защиты диплома, после остался служить танкистом по контракту. В муниципалитете отметили, что он был добрым и отзывчивым человеком, вел здоровый образ жизни, участвовал в соревнованиях по хоккею.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Администрация Аскарово
Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
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