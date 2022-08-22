Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азамат Давлеткулов

09:09, 22 авг 2022

При исполнении воинского долга 8 августа на территории Украины погиб уроженец Абзелиловского района, танкист Азамат Давлеткулов. По информации администрации села Аскарово, воин погиб при попытке спасти своего товарища.







– Очень тяжело сообщать трагическую новость. При исполнении воинского долга на территории Украины героически погиб выпускник Баймакского филиала ГАПОУ Уфимский топливно - энергетический колледж Давлеткулов Азамат Азатович. Азамат родом из Халилово Абзелиловского района. Во время спецоперации не мог оставить земляка и друга в беде. Погибли оба 8 августа 2022 года, – передали в пресс-службе муниципалитета.





Азамат на военную службу был призван в 2021 году после защиты диплома, после остался служить танкистом по контракту. В муниципалитете отметили, что он был добрым и отзывчивым человеком, вел здоровый образ жизни, участвовал в соревнованиях по хоккею.

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Фото: Администрация Аскарово