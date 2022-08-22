Школьница из Башкирии приняла участие в шоу «Кондитер. Дети»

14:21, 22 авг 2022

11-летняя школьница Алсу из села Кушнаренково стала участницей в шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница». Девочка поразила членов жюри своим кондитерским мастерством.







Алсу принесла на суд мастеров бисквитный торт с несколькими разными прослойками. Ведущий Ренат Агзамов сначала даже не поверил в то, что потрясающей красоты торт девочка сделала самостоятельно. Однако она смогли ответить на все «проверочные» вопросы, нисколько не стушевавшись.



Попробовав ее изделие, все члены жюри однозначно пропустили ее в финал шоу. Однако дальше школьница из Башкирии пройти не смогла – она не достаточно хорошо справилась создать фигурки Бабы-Яги и Кощея для звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой, при этом сам торт судьи также похвалили.

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Фото: скриншот видео