Школьница из Башкирии приняла участие в шоу «Кондитер. Дети»
14:21, 22 авг 2022
11-летняя школьница Алсу из села Кушнаренково стала участницей в шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница». Девочка поразила членов жюри своим кондитерским мастерством.
Алсу принесла на суд мастеров бисквитный торт с несколькими разными прослойками. Ведущий Ренат Агзамов сначала даже не поверил в то, что потрясающей красоты торт девочка сделала самостоятельно. Однако она смогли ответить на все «проверочные» вопросы, нисколько не стушевавшись.
Попробовав ее изделие, все члены жюри однозначно пропустили ее в финал шоу. Однако дальше школьница из Башкирии пройти не смогла – она не достаточно хорошо справилась создать фигурки Бабы-Яги и Кощея для звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой, при этом сам торт судьи также похвалили.