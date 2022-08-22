В Башкирии наградили отца с сыном за спасение двух утопающих девочек

19:04, 22 авг 2022

В селе Старосубхангулово Бурзянского района мужчина вместе с сыном спасли двух утопающих девочек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.







Все случилось 16 июля. Две девочки 11 и 14 лет пошли купаться на речку. Однако в воде детей начало уносить течением на глубину. Осознав, что выбраться сами они уже не смогут, девочки начали звать на помощь. К счастью, утопающих заметил Олег Волков, который рыбачил на берегу вместе с сыном Глебом. Не задумываясь они бросились в воду.



Мужчина проживает в Санкт-Петербурге и приезжал на малую родину погостить. Поэтому глава муниципалитета передал медаль «За доблесть» Олега Волкова его родителям. Им также вручили благодарственное письмо для внука.





Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе Бурзянском районе Башкирии загорелся автобус с 22 пассажирами

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Фото: социальные сети Газиза Манапова