В Башкирии наградили отца с сыном за спасение двух утопающих девочек
19:04, 22 авг 2022
В селе Старосубхангулово Бурзянского района мужчина вместе с сыном спасли двух утопающих девочек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.
Все случилось 16 июля. Две девочки 11 и 14 лет пошли купаться на речку. Однако в воде детей начало уносить течением на глубину. Осознав, что выбраться сами они уже не смогут, девочки начали звать на помощь. К счастью, утопающих заметил Олег Волков, который рыбачил на берегу вместе с сыном Глебом. Не задумываясь они бросились в воду.
Мужчина проживает в Санкт-Петербурге и приезжал на малую родину погостить. Поэтому глава муниципалитета передал медаль «За доблесть» Олега Волкова его родителям. Им также вручили благодарственное письмо для внука.
Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе Бурзянском районе Башкирии загорелся автобус с 22 пассажирами