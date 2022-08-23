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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Таминдар Галиуллин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Таминдар Галиуллин

09:26, 23 авг 2022

Печальное известие пришло на днях в населенный пункт Аскарово Абзелиловского района Республики Башкортостан – в ходе СВО на территории Украины погиб 24-летний выходец села Таминдар Галиуллин.



Молодой мужчина родился и вырос в селе Аскарово, потом уехал учиться и закончил Омское танковое инженерное училище. Находился на территории Украины с начала операции.

- Выражаем искренние соболезнования родственникам и знакомым, его маие Диле Касимовне, брату Тимуру, бабушке Фание Мирзаяновне и всем близким, - сообщили в администрации района.

Ранее сообщалось о том, что при исполнении воинского долга 8 августа на территории Украины погиб уроженец Абзелиловского района, танкист Азамат Давлеткулов. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
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