Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Мустафин
10:25, 24 авг 2022 В ходе специальной операции на территории Украины погиб Ильдус Мустафин. Данную информацию сообщили в «Учалинской газете».
Житель села Ильчигулово вызвался добровольцем. Он служил в звании младшего сержанта. Прощание с ним состоится 25 августа в 11:30 в сельском Доме культуры.
Односельчане выражают скорбят вместе с родными погибшего бойца.
«Соболезнования родным! Очень сильно жалко, погибают наши ребята».
«Боже, когда это все закончится! Соболезную родным и близким, пусть земля будет пухом. Спасибо тебе, герой! Очень тяжело».
Ранее сообщалось о том, что 29 июня в ходе спецоперации на Украине погиб житель Учалов Дим Ямильхин.
Источник:
gorobzor.ru
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