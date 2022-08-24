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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Мустафин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Мустафин

10:25, 24 авг 2022 В ходе специальной операции на территории Украины погиб Ильдус Мустафин. Данную информацию сообщили в «Учалинской газете».

Житель села Ильчигулово вызвался добровольцем. Он служил в звании младшего сержанта. Прощание с ним состоится 25 августа в 11:30 в сельском Доме культуры.


Односельчане выражают скорбят вместе с родными погибшего бойца.

«Соболезнования родным! Очень сильно жалко, погибают наши ребята».

«Боже, когда это все закончится! Соболезную родным и близким, пусть земля будет пухом. Спасибо тебе, герой! Очень тяжело».

Ранее сообщалось о том, что 29 июня в ходе спецоперации на Украине погиб житель Учалов Дим Ямильхин. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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