Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Мустафин

10:25, 24 авг 2022

В ходе

специальной операции

на территории Украины

погиб

Данную информацию сообщили в









Ильдус Мустафин.«Учалинской газете».Житель села Ильчигулово вызвался добровольцем. Он служил в звании младшего сержанта. Прощание с ним состоится 25 августа в 11:30 в сельском Доме культуры.

Односельчане выражают скорбят вместе с родными погибшего бойца.



«Соболезнования родным! Очень сильно жалко, погибают наши ребята».



«Боже, когда это все закончится! Соболезную родным и близким, пусть земля будет пухом. Спасибо тебе, герой! Очень тяжело».



Ранее сообщалось о том, что 29 июня в ходе спецоперации на Украине погиб житель Учалов Дим Ямильхин.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Таминдар Галиуллин

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram