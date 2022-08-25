Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Павленко

10:01, 25 авг 2022

Сегодня, 25 августа, в Башкирии простятся с уроженцем Стерлитамака Денисом Павленко, который погиб на Украине. Об этом сообщила пресс-служба города.







— Мы потеряли нашего земляка, уроженца Стерлитамака Дениса Юрьевича Павленко. Он погиб при выполнении специальной военной операции на территории соседнего государства, — написал в соцсетях мэр Стерлитамака Рустам Газизов.



Траурная церемония пройдет на площади ГДК (бывший ДК «Сода», улица Тукаева, 9) с 10:15 до 11:00 часов. Ранее стало известно, что на Украине погиб участник добровольческого отряда из Башкирии. Мужчина родом из Учалинского района республики.



Ранее Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов сегодня, 12 августа, сообщил о гибели уроженца города Эдуарда Ишназарова.

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Фото: Администрация Стерлитамака / Vk.com