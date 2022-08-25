В Казани голая женщина пробежала 6 километров с иконой в руках

21:24, 25 авг 2022

Она мчалась прямо по дороге, лихо уворачиваясь от проезжающих машин.





Необычную картину наблюдали сегодня автолюбители в Казани - полностью обнажённую женщину с иконой наперевес. Она устроила марафон и бежала прямо по трассе. А потом прилегла отдохнуть, причины своего поступка так и не объяснила.



Очевидцы предположили, что она попала под машину, но это опровергли в полиции: «Её не сбивали, ДТП не было. По словам очевидцев, она пробежала с этой иконой в руках около шести километров. Видимо, она устала и решила полежать. Её просто накрыли, чтобы она не обгорела на солнце. Она жива, с ней всё в порядке. Видимо, из-за жары какое-то обострение».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram