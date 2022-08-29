В Уфе вместо патриотического фильма посетителям фестиваля пришлось смотреть на стриптиз

09:11, 29 авг 2022

Накануне, 27 августа, на Набережной реки Белой в Уфе состоялся кинофестиваль, однако некоторые уфимцы пожаловались на качество организации фестиваля.







Так, свое недовольство на странице главы Башкирии в соцсетях выразил Расуль И. Он сообщил, что пока на экране показывали фильма «Гильза» на соседней сцене выступала «полуголая девушка со стрип пластикой».



Кроме того, звук фильма, по его словам, был практически не слышен, так как опять же на соседней сцене «орала музыка». Поддерживает мужчину и уфимцец Азат А., который заявляет, что звук на сцене «был во много раз громче звука фильма»

Прикрепляет к своему комментарию мужчина также видеозапись с кинофестиваля и попутно сообщает о том, как «„здорово“ и „интересно“ было смотреть военно-патриотический фильм с музыкой для стриптиза».





Вообще 15 минут не могли запустить фильм. Это был ужас. Ушли с семьей даже не посмотрев до конца на свежем воздухе фильм. Выходной был испорчен,- возмущается Расуль И.



Примечательно, что по словам Азата А., кинофестивалем «много кто остался недоволен».



Тем временем в министерстве культуры Башкирии пообещали подготовить ответит до 30 августа.

Читайте также: В Башкирии инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого водителя автобуса

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Комментарии на странице Радия Хабирова.