Погода в Башкирии 30 августа 2022 года: жара до +34 градусов

09:00, 30 авг 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие два дня.







По прогнозу метеорологов, 30 августа осадков не ожидается. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами до +7 градусов, днем +29...+34 градуса.



В последний день лета ночью существенных осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, местами до +10 градусов, днем +27...+32 градуса.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram