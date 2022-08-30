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Погода в Башкирии 30 августа 2022 года: жара до +34 градусов

Погода в Башкирии 30 августа 2022 года: жара до +34 градусов

09:00, 30 авг 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие два дня.



По прогнозу метеорологов, 30 августа осадков не ожидается. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами до +7 градусов, днем +29...+34 градуса.

В последний день лета ночью существенных осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, местами до +10 градусов, днем +27...+32 градуса.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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