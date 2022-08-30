Погода в Башкирии 30 августа 2022 года: жара до +34 градусов
09:00, 30 авг 2022
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие два дня.
По прогнозу метеорологов, 30 августа осадков не ожидается. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами до +7 градусов, днем +29...+34 градуса.
В последний день лета ночью существенных осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, местами до +10 градусов, днем +27...+32 градуса.