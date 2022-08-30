Стало известно как россияне будут отдыхать в 2023 году: расписание выходных дней

12:23, 30 авг 2022

Правительство РФ опубликовало перечень нерабочих дней для россиян в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023.







«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года», — сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ.



Помимо этого, россияне будут отдыхать:

с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

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