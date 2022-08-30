В Башкирии экс-председатель сельхозкооператива не даёт фермерам собирать их урожай, поджигая поля

16:20, 30 авг 2022

Экс-председатель дуванского сельхозкооператива не даёт фермерам собирать их урожай: он поджигает поля, а его мать ложится под комбайны.







Андрей Зырянов (на видео в голубой футболке) загнал СПК "Лемазинский" в 12-миллионный долг. За это налоговая с одобрения суда признала его банкротом и отстранила от должности. С законными решениями мужчина не согласился — у себя в голове он всё тот же властный смотрящий за полями. Управляющего, которого назначил судья, не признал.





В августе, когда пришло время собирать урожай, Андрей заявил, что сеял тут сам, по ночам, — теперь весь мир против него. Начал поджигать поля прямо на глазах реальных владельцев, за что получил пару оплеух и пару административок. Когда Андрей не тусуется на полях, пост бунтаря, по словам местных, принимает его мать — кидается под колёса комбайнов.

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Источник: mashbatach

Фото: скриншот видео