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Погода в Башкирии 31 августа 2022 года: грозы и порывы ветра

Погода в Башкирии 31 августа 2022 года: грозы и порывы ветра

20:35, 30 авг 2022

Погода в Башкирии  в последний день лета будет жаркой с кратковременными грозами и дождями. Подробный прогноз на среду, 31 августа представили синоптики.



По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день уходящего лета на территории республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов (местами до +9 по Цельсию). Днем столбик термометра покажет от +27 до +32 по Цельсию.

Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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