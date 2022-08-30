Погода в Башкирии 31 августа 2022 года: грозы и порывы ветра

20:35, 30 авг 2022

Погода в Башкирии в последний день лета будет жаркой с кратковременными грозами и дождями. Подробный прогноз на среду, 31 августа представили синоптики.







По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день уходящего лета на территории республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов (местами до +9 по Цельсию). Днем столбик термометра покажет от +27 до +32 по Цельсию.



Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram