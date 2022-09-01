В Екатеринбурге школьник пришёл на торжественную линейку в женском платье

22:19, 01 сен 2022

Видимо, парень решил «хайпануть» - заодно выложить фото в женском «образе» в соцсети. Теперь его могут проверить на пропаганду ЛГБТ.







Ученик школы №108 явился на линейку по случаю 1 сентября в женской форме. Сделал несколько снимков с одноклассниками и выложил в соцсетях. Очевидцы этого зрелища над парнем посмеялись, но многим такой ход не сильно понравился.



«Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребёнок, и я был в ужасе, если честно» - прокомментировал это один из родителей. А другие родители озадачились - не является ли это пропагандой ЛГБТ - и обратились за объяснениями к руководству школы и в мэрию города. Комментариев от них пока не было.



Мимо такого события не прошёл и депутат Виталий Милонов:





«Это обычная подростковая тупость. Парень, видимо, решил хайпануть. Но в школе, я хочу напомнить, руководители получают зарплаты и должны следить за дисциплиной. Если они этого не делают, то могут с таким подходом переехать в Эстонию. Там это приветствуют. В российской школе такого быть не должно. За эту выходку и директор, и учителя, и родители должны ответить. Еще непонятно, что у него за родители».



По словам Милонова, подросток не может отвечать за свои действия, однако со временем — уверен депутат — ребенку станет стыдно. «Этот героизм должен обернуться для него позором», — заключил Милонов.

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Фото: е1.ru