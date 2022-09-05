Жители Уфы пожаловались на обдираловку в детском саду

10:13, 05 сен 2022

В Уфе родители возмутились происходящим в обычном детском саду. Они пожаловалась руководителю республики, что им приходится платить за еженедельные театры, а также кислородные коктейли.







«Пишут вам родители воспитанников детского сада №234. Просим вас разобраться с беспорядком, который происходит. Театры проходят каждую неделю за 150 рублей. Оказывается, дети просто сидят через проектор смотрят мультик на большом экране, вместо полноценного театра. Если у других нет возможности платить постоянно за этот мультфильм, то ребёнок должен сидеть в группе один?





Также ещё просим разобраться в частоте кислородных коктейлей, так как в других садах эти коктейли в разы дешевле. У нас 340 рублей с человека. Я понимаю, может и очень полезно, но тоже нет возможности у всех пить его. Эти коктейли через каждые 2 недели: полная обдираловка! Это уже не впервые такое происходит. Мы готовы написать коллективную жалобу», — написал Фидрат Г.

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