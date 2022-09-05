Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Уфы пожаловались на обдираловку в детском саду

Жители Уфы пожаловались на обдираловку в детском саду

10:13, 05 сен 2022

В Уфе родители возмутились происходящим в обычном детском саду. Они пожаловалась руководителю республики, что им приходится платить за еженедельные театры, а также кислородные коктейли.



«Пишут вам родители воспитанников детского сада №234. Просим вас разобраться с беспорядком, который происходит. Театры проходят каждую неделю за 150 рублей. Оказывается, дети просто сидят через проектор смотрят мультик на большом экране, вместо полноценного театра. Если у других нет возможности платить постоянно за этот мультфильм, то ребёнок должен сидеть в группе один?


Также ещё просим разобраться в частоте кислородных коктейлей, так как в других садах эти коктейли в разы дешевле. У нас 340 рублей с человека. Я понимаю, может и очень полезно, но тоже нет возможности у всех пить его. Эти коктейли через каждые 2 недели: полная обдираловка! Это уже не впервые такое происходит. Мы готовы написать коллективную жалобу», — написал Фидрат Г.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: Уфа
Читайте также

Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии
Экономика в Башкирии
Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии
В Башкирии родители пожаловались на питание в детском саду
Образование в Башкирии
В Башкирии родители пожаловались на питание в детском саду
В Уфе прокуратура пресекла поборы в детском саду №12
Человек и закон в Башкирии
В Уфе прокуратура пресекла поборы в детском саду №12
Стала известна личность убийцы детей в детском саду Вешкайма Ульяновской области
Происшествия в Башкирии
Стала известна личность убийцы детей в детском саду Вешкайма Ульяновской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: