Жительница Уфы стала участницей конкурса Miss Maxim
20:55, 06 сен 2022
Алена Дармштадская из Уфы стала участницей конкурса "Мисс Максим 2022". В числе претенденток - 376 девушек со всей страны.
Опередив сотни соперниц, Алена в данный момент занимает второе место в рейтинге. 25-летняя девушка уже собрала 70 огоньков, оставленных теми, кто голосовал за нее.
На сайте журнала Maxim можно будет оставить свой голос, а точнее, подарить огонек уфимской девушке. Имя победительницы будет объявлено 27 октября. Занявшей первое место подарят профессиональную фотосессию у известного фотографа.
Фото: соцсети Алены Дармштадской
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