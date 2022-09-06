Жительница Уфы стала участницей конкурса Miss Maxim

20:55, 06 сен 2022

Алена Дармштадская из Уфы стала участницей конкурса "Мисс Максим 2022". В числе претенденток - 376 девушек со всей страны.



Опередив сотни соперниц, Алена в данный момент занимает второе место в рейтинге. 25-летняя девушка уже собрала 70 огоньков, оставленных теми, кто голосовал за нее.



На сайте журнала Maxim можно будет оставить свой голос, а точнее, подарить огонек уфимской девушке. Имя победительницы будет объявлено 27 октября. Занявшей первое место подарят профессиональную фотосессию у известного фотографа.

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Фото: соцсети Алены Дармштадской