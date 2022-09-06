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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ленар Динмухаметов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ленар Динмухаметов

21:12, 06 сен 2022

В среду, 7 сентября, в Учалинском районе Республики Башкортостан состоится церемония прощания с 27-летним жителем Ленаром Динмухаметовым, погибшем в ходе СВО на территории Украины. 



Как сообщает в соцсетях «Учалинская газета», возвращения домой дома молодого парня ожидали мать и отец, сестренка, супруга и малолетний сын.

Простятся с Ленаром Динмухаметовым в его родном населенном пункте Уразово Учалинского района Республики Башкортостан. Церемония прощания состоится 7 сентября, панихида начнется в 13:00 часов. Информацию о месте и времени прощания подтвердили в официальном сообществе администрации района.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Администрация Учалинского района РБ
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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