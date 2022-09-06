Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии, 7 сентября 2022 года: будет пасмурно, местами пройдут дожди

Погода в Башкирии, 7 сентября 2022 года: будет пасмурно, местами пройдут дожди

22:41, 06 сен 2022

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии предоставили прогноз погоды в среду, 7 сентября.



В регионе прогнозируется пасмурная погода. Пройдут кратковременные осадки, в некоторых районах до умеренных. Подует западный ветер скорость которого не будет превышать 10 м/с.

В ночное время температура воздуха понизится до +2...+7°С. После восхода солнца воздух прогреется до +10...+15°С.

Ночью и утром местами на автомобильных дорогах Республики Башкортостан возможно появление тумана, при этом видимость может упасть до пятисот и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 6 сентября 2022 года: прохладно, местами дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 сентября 2022 года: прохладно, местами дожди
В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки
Общество в Башкирии
В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки
Погода в Башкирии 3 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 3 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов
Погода в Башкирии 19 июня 2022 года: дожди, грозы, град и порывистый ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 19 июня 2022 года: дожди, грозы, град и порывистый ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: