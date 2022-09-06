Погода в Башкирии, 7 сентября 2022 года: будет пасмурно, местами пройдут дожди
22:41, 06 сен 2022
Метеорологи Гидрометцентра Башкирии предоставили прогноз погоды в среду, 7 сентября.
В регионе прогнозируется пасмурная погода. Пройдут кратковременные осадки, в некоторых районах до умеренных. Подует западный ветер скорость которого не будет превышать 10 м/с.
В ночное время температура воздуха понизится до +2...+7°С. После восхода солнца воздух прогреется до +10...+15°С.
Ночью и утром местами на автомобильных дорогах Республики Башкортостан возможно появление тумана, при этом видимость может упасть до пятисот и менее метров.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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