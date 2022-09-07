На Украине погиб уроженец Башкирии, освобождавший из плена Максима Шугалея

10:28, 07 сен 2022

Уроженец Салавата Анатолий Бармашов погиб, в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.







Окончив в родном городе школу № 17, Анатолий Бармашов поступил в училище. После его окончания служил в ВДВ, затем подписал контракт. Награжден 4 медалями «За отвагу». Последняя была вручена ему посмертно за участие в контртеррористической операции на территории Ливии.



«Наш ученый-исследователь, социолог Максим Шугалей вместе со своим переводчиком Самер Суэйфаном был захвачен террористами и 18 месяцев находился в плену в Ливии. Анатолий участвовал в их освобождении в декабре 2020 года», - сообщил его дядя Иван Бармашов.



С военным простились 6 сентября.

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Фото: Алёна Бизикина/газета «Выбор»