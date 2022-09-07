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Погода в Башкирии 8 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

Погода в Башкирии 8 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

22:45, 07 сен 2022

В ночь на четверг, 8 сентября, в некоторых районах Республики Башкортостан прогнозируются заморозки от 0 до -2°С. Предупреждение об этом сделало республиканское МЧС.



Как сообщили метеорологи Гидрометцентра Башкирии, в целом в регионе, 8 сентября, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Существенных осадков ночью не ожидается. В дневное время пройдут кратковременные дожди, местами до умеренных. Ветер будет северо-западных направлений, скорость его не будет превышать 5-10 м/с.

Средняя по республике температура воздуха ночью будет составлять +2...+7°С. В дневное время тоже будет довольно прохладно, +9...+14°С.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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