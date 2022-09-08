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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Габдрахманов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Габдрахманов

10:19, 08 сен 2022

Известие о гибели военнослужащего из Башкирии Рустама Габдрахманова из села Акъяр на своей странице в соцсетях опубликовал глава Хайбуллинского района Башкирии Рустам Шарипов вчера, 7 сентября.



Он оповестил земляков о том, что прощание с погибшим Рустамом Габдрахмановым, у которого остались жена и ребенок, состоится сегодня у призывного пункта в селе Акъяр. Также глава района выразил свои соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, а также выразил глубокую скорбь по земляку.

Церемония прощания пройдет перед зданием призывного пункта в селе Акъяр в 10:00, сообщил в соцсетях глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов 7 сентября.

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Источник: mkset.ru
Фото: vk.com Рустам Шарипов
Теги: Хайбуллинский район Погибшие на Украине
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