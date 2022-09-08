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Одну из улиц Салавата назовут в честь спасателя, погибшего при тушении пожара на заводе

Одну из улиц Салавата назовут в честь спасателя, погибшего при тушении пожара на заводе

15:14, 08 сен 2022

Администрация города Салавата в Башкирии присвоила улице в микрорайоне Южном имя Виталия Хрычева, героически погибшего при тушении пожара на заводе. Об этом сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе МЧС республики.



Трагедия произошла 27 мая 2013 года. Виталий Хрычев тушил пожар на территории завода «Газпром нефтехим Салават». Во время тушения взорвался кислородный баллон, в результате которого командир отделения пожарной части 22 Хрычев получил тяжелое ранение. Осколок баллона попал ему в голову. Таким образом он спас своих коллег.


— Своим телом он закрыл других бойцов, приняв основную мощь удара на себя. С черепно-мозговой травмой Виталий Хрычев был доставлен в больницу, где, несмотря на все предпринятые меры, скончался, — рассказали в МЧС.

Виталий Хрычев награжден медалью «За отвагу» посмертно. Теперь улица в Салавате будет носить имя огнеборца Хрычева.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Салават
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