Погода в Башкирии 11 сентября 2022 года: похолодает до -2 градусов

23:02, 10 сен 2022

В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что в Башкортостане в воскресенье, 11 сентября, прогнозируется ухудшение погодных условий. Согласно информации метеоспециалистов, на территории республики ожидаются заморозки и туман.







Температура окружающей воздуха в Башкирии понизится в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2°С. Ветер прогнозируется северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В ночное время температура окружающего воздуха будет составлять +2…+7, в некоторых районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2, в дневное время +10...+15.





В городе Уфе спрогнозировали пасмурную погоду без существенных осадков, скорость ветра будет составлять 2-7 метров в секунду. В ночное время температура воздуха составит +3...+5, в дневное время +11...+13.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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