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Погода в Башкирии 12 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

Погода в Башкирии 12 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

21:36, 11 сен 2022

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии опубликовали прогноз погодных условий в регионе на понедельник, 12 сентября.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер ожидается слабый переменных направлений.

В ночное время похолодает до +1...+6°С, в ряде районов Башкортостана вероятны заморозки до 0...-2°С. В дневное время столбики термометров покажут +11...+16°С.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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