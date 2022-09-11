Погода в Башкирии 12 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов
21:36, 11 сен 2022
Метеорологи Гидрометцентра Башкирии опубликовали прогноз погодных условий в регионе на понедельник, 12 сентября.
В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер ожидается слабый переменных направлений.
В ночное время похолодает до +1...+6°С, в ряде районов Башкортостана вероятны заморозки до 0...-2°С. В дневное время столбики термометров покажут +11...+16°С.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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