В Башкирии наградили военнослужащего, который совершил героический поступок в зоне СВО на Украине

17:47, 12 сен 2022

Медалью Суворова наградили 20-летнего Алика Мердиянова из Республики Башкортостан







20-летнему ефрейтору Алику Мердиянову глава Нуримановского района Вилдан Ситдиков вручил медаль Суворова. Об этом глава муниципалитета сообщил в соцсетях.



Молодой человек родился в деревне Укарлино. Он окончил Байгильдинский сельский лицей им. Р. Исмагилова, после чего отучился на сварщика. В прошлом году Алика Мердиянова призвали на службу в армию. После прохождения срочной службы он остался служить по контракту.





С первых дней военнослужащий участвовал в спецоперации на Украине и был там три месяца. В ходе боевых действий четверо его товарищей были ранены. Алик вынес их с поля боя на себе, благодаря мужественным действиям парня его товарищи остались живы.



К государственной награде Алика Мердиянова представили за самоотверженность и отвагу, проявленные во время спецоперации на Украине.

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Фото: соцсети Вилдана Ситдикова