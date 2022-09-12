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Погода в Башкирии 13 сентября 2022 года: туман и заморозки

Погода в Башкирии 13 сентября 2022 года: туман и заморозки

20:43, 12 сен 2022

Во вторник, 13 сентября, в Башкортостане прогнозируются осадки в виде дождей, туманы и заморозки. Об этом стало известно из прогноза погоды, который передал пресс-центр республиканского МЧС.



В ночное время жителей Башкирии ожидают кратковременные осадки, однако в дневное время их не будет.

В темное время суток подует неустойчивый слабый ветер, в дневное время – юго-восточный 5-10 м/с. Ночью будет довольно холодно, температура окружающего воздуха будет составлять +1...+6°С, а в некоторых районах будут наблюдаться  заморозки в воздухе и на поверхности почвы: столбики термометров покажут 0...-2°С. В дневное время же будет достаточно тепло – +13...+18°С.


На дорогах республики в грядущие ночь и утро автолюбителям нужно соблюдать осторожность, так как в ряде районов республики ожидается туман, видимость может упасть до 500 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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