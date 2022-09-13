Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В уфимском аэропорту из-за густого тумана задержали 15 авиарейсов

В уфимском аэропорту из-за густого тумана задержали 15 авиарейсов

10:12, 13 сен 2022

На Башкирию этой ночью опустился густой туман, опасная ситуация на дорогах сохранялась все утро. В некоторых местах, как рассказали водители, видимость не превышала пары десятков метров.

При этом с трудностями столкнулись не только автомобилисты: в уфимском аэропорту из-за нелетной погоды задержали несколько рейсов. Так, например, самолет Уфа — Петербург опаздывает уже на 4 часа, а вылета в Москву уфимцы ждут уже 3 часа.

Напомним, ранее управление МЧС по республике предупреждало об ухудшении погодных условий. Экстренные службы призывают пешеходов и автомобилистов соблюдать крайнюю осторожность.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: Аэропорт "Уфа"
Теги: Уфа
Читайте также

Вылет из Уфы в Симферополь был задержан из-за поступившего сообщения о взрывчатке
Происшествия в Башкирии
Вылет из Уфы в Симферополь был задержан из-за поступившего сообщения о взрывчатке
В уфимском аэропорту усилили санитарный контроль из-за китайского вируса
Общество в Башкирии
В уфимском аэропорту усилили санитарный контроль из-за китайского вируса
Экстренное предупреждение от МЧС: в Башкирии ожидается ухудшение погоды
Общество в Башкирии
Экстренное предупреждение от МЧС: в Башкирии ожидается ухудшение погоды
В аэропорту Уфы из-за непогоды задержаны прибытия и вылеты самолётов
Происшествия в Башкирии
В аэропорту Уфы из-за непогоды задержаны прибытия и вылеты самолётов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: