В уфимском аэропорту из-за густого тумана задержали 15 авиарейсов

10:12, 13 сен 2022

На Башкирию этой ночью опустился густой туман, опасная ситуация на дорогах сохранялась все утро. В некоторых местах, как рассказали водители, видимость не превышала пары десятков метров.



При этом с трудностями столкнулись не только автомобилисты: в уфимском аэропорту из-за нелетной погоды задержали несколько рейсов. Так, например, самолет Уфа — Петербург опаздывает уже на 4 часа, а вылета в Москву уфимцы ждут уже 3 часа.



Напомним, ранее управление МЧС по республике предупреждало об ухудшении погодных условий. Экстренные службы призывают пешеходов и автомобилистов соблюдать крайнюю осторожность.

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Фото: Аэропорт "Уфа"