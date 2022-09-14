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В Башкирии ожидается теплая погода без осадков

В Башкирии ожидается теплая погода без осадков

08:24, 14 сен 2022

Согласно прогнозам метеорологов Гидрометцентра Башкирии, в скорое время в регионе ожидается теплая погода без дождей.

14 сентября температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять +15...+20 градусов. Без значительных осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

15 сентября в ночное время +3...+8 градусов в некоторых районах заморозки до -2 градусов. В дневное время +15...+20 градусов. Без значительных осадков. Прогнозируется ветер юго-восточный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
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