Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев

18:42, 14 сен 2022

25-летний уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев скончался на Украине, сообщил сегодня, 14 сентября, глава Бакалинского района Александр Андреев. По его словам, молодой человек погиб в ходе специальной военной операции.







— Погиб еще один уроженец нашего района, выпускник Камаевской школы, — рассказал Андреев. — Ему было всего 25 лет.



По данным Бакалинской администрации, Марсель был призван на срочную службу в декабре 2020 года, спустя полгода он заключил контракт с Минобороны. Как отмечает Александр Андреев, солдат отправился на Украину в феврале 2022-го, там он был наводчиком мотострелкового батальона.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Андрей Кириллов.

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Фото: Александр Андреев / vk.com