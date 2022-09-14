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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев

18:42, 14 сен 2022

25-летний уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев скончался на Украине, сообщил сегодня, 14 сентября, глава Бакалинского района Александр Андреев. По его словам, молодой человек погиб в ходе специальной военной операции.



— Погиб еще один уроженец нашего района, выпускник Камаевской школы, — рассказал Андреев. — Ему было всего 25 лет.

По данным Бакалинской администрации, Марсель был призван на срочную службу в декабре 2020 года, спустя полгода он заключил контракт с Минобороны. Как отмечает Александр Андреев, солдат отправился на Украину в феврале 2022-го, там он был наводчиком мотострелкового батальона.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Андрей Кириллов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Александр Андреев / vk.com
Теги: Бакалинский район Погибшие на Украине
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