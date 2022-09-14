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Погода в Башкирии 15 сентября 2022 года: резкое потепление

Погода в Башкирии 15 сентября 2022 года: резкое потепление

21:21, 14 сен 2022

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на предстоящие три дня. Если ночью 15 сентября, в республике все еще ждут заморозки до -2°С, то в дневное время уже температура поднимется до +20°С.



Кроме того 15 сентября в ночное время прогнозируется умеренный ветер и температура +5...+10°С, заморозки 0...-2°С пообещали в некоторых районах. В пятницу, 16 сентября прогнозируются кратковременные дожди, а температура воздуха в ночное время составит +6...+11°С, в дневное время +15...+20°С.

В первый день выходных, 17 сентября, пройдут также кратковременные дожди и южный ветер. В ночное время температура воздуха составит +6...+11°С, в дневное время +15...+20°С.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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