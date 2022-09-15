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Ильмира Салимова из Уфы победила в конкурсе «Невская краса – 2022»

Ильмира Салимова из Уфы победила в конкурсе «Невская краса – 2022»

14:01, 15 сен 2022

Жительница Уфы Ильмира Салимова завоевала титул Мисс «Невская краса – 2022» на международном конкурсе красоты и таланта в Санкт-Петербурге. В нем участвуют девушки на инвалидных колясках. О победе уфимки в своих соцсетях 14 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.



– Когда я познакомился с Ильмирой несколько месяцев назад, она покорила меня своей невероятной целеустремленностью и силой духа, – написал руководитель региона. – Ильмира, я верил в вас и очень рад, что всё получилось! Восхищаюсь и искренне поздравляю с победой!

Хабиров рассказал, что Салимова, несмотря на трудности, «полна жизнелюбия». Она учится в Институте истории и госуправления БашГУ и занимается фехтованием на колясках в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: кадр видео // vk.com / Конкурс красоты и таланта "Невская Краса" 2022
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