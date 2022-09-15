Пенсионерка из Уфы вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заммэра города
20:13, 15 сен 2022
В Уфе на городском форуме "Управдом" пожилая жительница Калининского района города вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заместителем мэра города Сергем Кожевниковым. Инцидент попал на видео.
"Вот такие камни мне на голову сыпятся. Представляете, как мне жить в этой квартире?", — этими словами сопроводила свой поступок пенсионерка.
Как сообщают в соцсетях, женщина живет на девятом этаже в доме № 38 по улице Вологодской. В ее квартире много лет течет крыша, регулярно осыпается штукатурка. В пресс-службе Администрации Уфы ситуацию не комментируют.