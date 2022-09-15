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Пенсионерка из Уфы вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заммэра города

Пенсионерка из Уфы вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заммэра города

20:13, 15 сен 2022

В Уфе на городском форуме "Управдом" пожилая жительница Калининского района города вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заместителем мэра города Сергем Кожевниковым. Инцидент попал на видео.



"Вот такие камни мне на голову сыпятся. Представляете, как мне жить в этой квартире?", — этими словами сопроводила свой поступок пенсионерка.

Как сообщают в соцсетях, женщина живет на девятом этаже в доме № 38 по улице Вологодской. В ее квартире много лет течет крыша, регулярно осыпается штукатурка. В пресс-службе Администрации Уфы ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
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