Пенсионерка из Уфы вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заммэра города

20:13, 15 сен 2022

В Уфе на городском форуме "Управдом" пожилая жительница Калининского района города вывалила куски обвалившегося в ее квартире потолка перед заместителем мэра города Сергем Кожевниковым. Инцидент попал на видео.







"Вот такие камни мне на голову сыпятся. Представляете, как мне жить в этой квартире?", — этими словами сопроводила свой поступок пенсионерка.



Как сообщают в соцсетях, женщина живет на девятом этаже в доме № 38 по улице Вологодской. В ее квартире много лет течет крыша, регулярно осыпается штукатурка. В пресс-службе Администрации Уфы ситуацию не комментируют.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Владивостокской бойцовская собака напала и покусала женщину.

Читайте также: В Уфе автомобиль упал с моста от столкновения трех машин

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео