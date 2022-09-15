В Уфе скончался знаменитый академик и исследователь космоса Альберт Галеев

20:24, 15 сен 2022

12 сентября на 81 году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый академик РАН Альберт Галеев – астрофизик, доктор физико-математических наук, крупнейший специалист в России и мире в области физики плазмы.







Альберт Галеев родился в 1940 году в Уфе. В 1957 году будущий ученый перебрался в Москву, где окончил Московский энергетический институт, параллельно стал мастером спорта по самбо. В 1964 он защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук, а в 1968 году получил степень доктора физико-математических наук, став самым молодым доктором наук в СССР.



Свою научную деятельность Альберт Галеев начинал в Институте высоких температур Академии наук СССР, а в 1988 году уже возглавил институт. Большинство работ ученый посвятил исследованию физики космической плазмы. Например, он развил теорию слабого взаимодействия волн в плазме, которая послужила одним из трех блоков теории слабой плазменной турбулентности. Также ученый внес заметный вклад и в плазменную астрофизику, разработав теорию короны аккреционного диска черной дыры. Сегодня эта работа является одной из самых цитируемых в астрофизике.





Прощание с великим ученым прошло сегодня, 15 сентября, в выставочном зале Института космических исследований РАН. Почтить память Альберта Галеева собрались его многочисленные коллеги и последователи.

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Фото: ИКИ РАН