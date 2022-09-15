Погода в Башкирии 16 сентября: тепло, но дождливо

22:34, 15 сен 2022

Синоптики рассказали, какой ожидается погода в последний рабочий день в Башкирии.







Пятница будет довольно жаркой, хоть и весьма дождливой. После промозглой осенней прохлады особенно приятно будет наблюдать на термометре до +20 днем, да и ночью отметка градусника опустится не ниже +9; +14 (лишь только в горных районах ночью может похолодать до +2; +7). Местами пройдут кратковременные дожди, в остальное время будет пасмурно.



В Уфе также практически весь день будет идти дождь, так что планировать прогулки по городу после последнего рабочего дня вряд ли получится, хотя, если вы захватите зонт – то почему бы и нет. Ночью будет относительно тепло – до +11, а днем столбики термометров покажут до +18.





Такая же теплая погода сохранится в Башкирии ближайшие пару-тройку дней, поэтому не упускайте шанс насладиться этим до наступления конкретных осенних холодов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: freepik