Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Усманов

09:12, 16 сен 2022

В Татышлинском районе Башкирии простились с ефрейтором Ильгизом Усмановым, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали накануне в районной администрации. Сегодня, 16 сентября, рассказываем подробности.







Прощание с 23-летним солдатом прошло в селе Ильметово, где родился Ильгиз. Проститься с парнем пришли зампред Курултая Рустем Ахмадинуров, глава Татышлинского района Фанур Шайхлисламов, жители села и другие.



— Детство и юность Ильгиза прошли в родном селе, воспитывался в многодетной семье. Он рос, как и большинство мальчишек, активным, веселым, жизнерадостным. В школе учился хорошо, его уважали одноклассники и сверстники, — рассказали в администрации района.



После окончания школы парень поступил в Буль-Кайпановское профессиональное училище. В 2017 году парень отправился служить в армию, а затем остался служить по контракту.





— Ильгиз — пример мужества, отваги и чести, верности присяге! — отметили в администрации.



Ефрейтора посмертно наградили орденом Мужества. Хоронили Ильгиза Усманова со всеми почестями: с военным оркестром и оружейным залпом.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Татышлинского района Башкирии Фидарис Ахметов. Ему было 35 лет.

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Фото: Администрация Татышлинского района / Vk.com