12:14, 16 сен 2022

В Белорецке посетители кладбища устроили свалку прямо на могилах. Об этом главе администрации Андрею Иванюте рассказали сотрудники предприятия, которое вывозит мусор с контейнерных площадок.







В городе два действующих кладбища. И если на мусульманском горожане всегда выкидывают мусор в контейнеры, то на самом большом на Укшуке все совершенно по-другому.



На территории кладбища установлено 39 контейнеров, которые очищают минимум раз в неделю. Но посетители, убрав могилу родственников, просто перекидывают мусор через забор, поленившись донести его до специальной площадки. Некоторые же и вовсе складируют его на соседние могилы.



— Кладбище — это некий дом для усопших. Когда мы убираемся в своей квартире, мы не несем мусор в соседнюю. Недопустимо захламлять и чужие могилы, — обратился в белоречанам Андрей Иванюта.





Глава района отметил, что территорию кладбища можно заезжать на легковых автомобилях, чтобы было удобнее вывозить мусор до ближайшего контейнера. Он также поблагодарил тех, кто убирается не только на могиле родных, но и на заброшенных соседних.



— Обслуживающая организация не обязана собирать мусор с могил и расчищать несанкционированные свалки! Сотрудники кладбища сами провели колоссальную работу — две недели вывозили мусор с прилегающих территорий, по мере возможности старались убирать захламленные могилы. Но полностью устранить несанкционированные свалки сложно и даже невозможно, если люди не прекратят сами их создавать, — добавил Андрей Иванюта.

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Фото: соцсети Андрея Иванюты