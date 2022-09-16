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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильмир Давлетбаев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильмир Давлетбаев

22:12, 16 сен 2022

В Баймакском районе Башкирии накануне, 15 сентября, проводили в последний путь погибшего уроженца республики Ильмира Давлетбаева, сообщили в газете «Баймакский вестник».



– Вчера весь район, вся республика и вся страна скорбели вместе с нами – мы проводили в последний путь доблестного земляка, достойного сына нашей Родины, Ильмира Давлетбаева, уроженца деревни Карышкино, – передается в сообщении.

Ильмир проходил службу в 2006-2008 годах, принимал участие в военном конфликте на территории Чеченской республики. Был награжден медалями «Суворов», «За службу в спецназе», нагрудным знаком «За отличие в службе I и II степеней». За участие в спецоперации на Украине его посмертно наградили орденом «За отвагу».


Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе Башкирии простились с ефрейтором Ильгизом Усмановым, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали накануне в районной администрации.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: «Баймакский вестник»
Теги: Баймакский район Погибшие на Украине
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