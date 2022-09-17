Танковый экипаж из Башкирии уничтожил 11 танков в зоне СВО на Украине

21:21, 17 сен 2022

О боевой работе танкового экипажа из Башкирии, который в эти дни находится в зоне военной спецоперации на Украине, рассказали в минобороны России. Под командованием младшего сержанта Ильяза Юнусова экипаж уничтожил 11 танков противника.







Командир танка Т-72Б3М рассказал, что под его командованием были также обезврежены четыре пикапа, один БТР противника и более 60 националистов, включая иностранцев, которые приехали помогать киевскому режиму.



Ребята из Башкирии продолжают выполнять свои задачи и помогать жителям Донбасса, которые не хотят жить при киевском режиме.





- Всему мирному населению России, которое нас поддерживает, которое отправляет гуманитарную помощь - большое спасибо, - говорит Ильяз Юнусов. - Вклад в победу - это еще и ваши молитвы, ваша поддержка, ваши письма, письма детей. Для нас это очень дорого.

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Фото: телеграм-канал Минобороны РФ