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Гузель Уразова на телеканале «Пятница» приготовила татарский пирог

Гузель Уразова на телеканале «Пятница» приготовила татарский пирог

11:20, 18 сен 2022

Заслуженная певица Башкирии и Татарстана Гузель Уразова приняла участие в выпуске телеканала «Пятница». В эфире федерального канала она рассказала, как приготовится пирог бэлиш, который назвала «семейным традиционным татарским блюдом». Съемки проходили в ее доме в Казани.



– Сегодня утром проснулась и впервые за 10 лет ничего не делала, а посмотрела телевизор. И так хорошо. Оказывается и так можно жить. На федеральном канале запах нашего пирога по всей России, – прокомментировала свой дебют на канале Уразова.

Своими руками исполнительница популярных песен нарезала начинку, раскатала тесто. Украсить пирог она доверила ведущему. В конце передачи Уразова показала, как петь и танцевать народные песни. В качестве примера она взяла свой последний хит «Мин бэлиш».


В свое время Уразова попала в неприятную и скандальную историю, выложив на своей странице выложила видео, на котором она и Фирдус Тямаев смеются над раздавленным на трассе животным, поговаривая, что не успели пустить его на шашлык.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
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