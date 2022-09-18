Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Новый рабочий день в Башкортостане начнется с грозы и жары до +27

Новый рабочий день в Башкортостане начнется с грозы и жары до +27

19:18, 18 сен 2022

Первый рабочий день в Башкирии преподнесет настоящий погодный сюрприз. В понедельник синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов. Ночью будет также довольно тепло: +10; +15. Такая почти летняя погода задержится в республике до конца недели, так что это хороший шанс насладиться последними теплыми денечками перед промозглой осенью.



В целом, погода будет довольно ненастная. Утром ожидается сильный туман и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров и менее. Днем разразится гроза с дождем и шквалистым ветром, но уже к вечеру тучи отступят.

В Уфе также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с порывами ветра до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут около +16, а днем – все +27 градусов.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 8 августа 2022 года: жара, местами грозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 8 августа 2022 года: жара, местами грозы
Погода в Башкирии 30 мая 2022 года: жара и грозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 30 мая 2022 года: жара и грозы
Погода в Башкирии 14 июня 2022 года: тепло и без существенных осадков
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 14 июня 2022 года: тепло и без существенных осадков
Погода в Башкирии 11 мая 2022 года: переменная облачность и сильный ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 11 мая 2022 года: переменная облачность и сильный ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: