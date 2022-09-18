Новый рабочий день в Башкортостане начнется с грозы и жары до +27

19:18, 18 сен 2022

Первый рабочий день в Башкирии преподнесет настоящий погодный сюрприз. В понедельник синоптики обещают грозу и жару до +27 градусов. Ночью будет также довольно тепло: +10; +15. Такая почти летняя погода задержится в республике до конца недели, так что это хороший шанс насладиться последними теплыми денечками перед промозглой осенью.







В целом, погода будет довольно ненастная. Утром ожидается сильный туман и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров и менее. Днем разразится гроза с дождем и шквалистым ветром, но уже к вечеру тучи отступят.



В Уфе также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с порывами ветра до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут около +16, а днем – все +27 градусов.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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