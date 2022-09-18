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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов

22:24, 18 сен 2022

18 сентября в Башкирии простились с 28-летним Денисом Фатхудиновым, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Церемония прощания прошла в его родном селе Майский Иглинского района.



Почтить память погибшего героя прибыл лично глава Башкирии Радий Хабиров, который передал вдове воина орден генерала Шаймуратова, которым Денис Фатхутдинов был посмертно награжден за проявленные героизм и отвагу.

- Мы провожаем в последний пусть нашего воина и земляка, который сражался и геройски погиб. Для нас это потеря очень тяжелая, это первая потеря нашего батальона имени Шаймуратова. И сегодня мы здесь собрались сказать ему спасибо, поблагодарить его за мужество, за то, что он сам принял решение и вступил в батальон, участвовал в боевых действиях. Спи спокойно, Денис, пусть родная иглинская земля будет тебе пухом. Вечная тебе слава и вечная память, - цитирует речь Радия Хабирова ИА «Башинформ».


У погибшего героя остались двое маленьких детей - глава Башкирии пообещал заботиться о них и помогать семье Дениса Фатхутдинова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Башинформ
Теги: Иглинский район Погибшие на Украине
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