Кого и при каких условиях могут лишить детских пособий

09:05, 19 сен 2022

Из рассказа доцента кафедры статистики Плехановского РЭУ Ольги Лебединской люди узнали о возможности утраты права на детское пособие 3-7-летних малышей.







Кроме улучшения финансового положения семьи из-за увеличения зарплат причиной может стать приобретение второй квартиры в ипотеку. Пособие могут перестать платить, если в двух жилищах площадь превысит 24 кв. м на человека. Если покупается дом – при превышении площади 40 кв.м на члена семьи.



Выплата пособия прекращается при приобретении автомобиля и второго авто.





Пособие перестают выплачивать не сразу. Доходы рассчитываются по информации обо всех деньгах, поступивших в течение года, закончившегося за 4 месяца до направления заявки.



Учитывается имущество, находящееся во владении семьи на день обращения с просьбой о пособии. При утрате на него прав выплаты будут поступать до окончания срока его назначения. Юрист отметила, что возврату эти деньги не подлежат, так как к моменту назначения права на пособие были подтверждены.

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