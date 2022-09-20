Погода в Башкирии 20 сентября 2022 года: дожди и жара

08:35, 20 сен 2022

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на ближайшие два дня. Температура воздуха пока что останется на высокой отметке – до +25°. Синоптики пообещали также дожди.



20 сентября пройдет без существенных осадков, по северу республики кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +20,+25°.



21 сентября без существенных осадков, по северу республики кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами до +5°, днем +20,+25°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram