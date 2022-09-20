Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Страупе

10:12, 20 сен 2022

В Уфе 18 сентября проводили в последний путь сержанта 25-летнего Максима Страупе, который погиб 10 сентября на территории Украины во время специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района. Церемония прощания прошла в ДК «Моторостроитель».







«Максим был достойным человеком, волевой, грамотный специалист, отзывчивый, всегда готов прийти на помощь своим товарищам», – передается в сообщении.



У погибшего воина осталась жена и дети. Его похоронили на Аллее Славы южного кладбища.



Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации на Украине героически погиб 43-летний десантник, командир роты, младший сержант Ильдус Бахтигареев. Об этом сообщает Шемякский сельсовет Уфимского района Башкирии.

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Фото: Волжское Войсковое Казачье Общество