Элвин Грей прокомментировал видео, в котором он сидит в полицейской машине
15:34, 20 сен 2022
Сегодня, 20 сентября, стали известны подробности нахождения Элвина Грея в полицейской машине. По мнению поклонников, певец просто снимал клип на новую песню «02», а видео выложил для подогрева интереса.
— Успокойтесь друзья, не надо паники, если я правильно поняла, это сцена из клипа к новой песне под названием «02», — пишет на странице артиста поклонница Наталья Перякина.
Другие фанаты Элвина Грея эту мысль поддержали, считая, что если бы с ним действительно что-то случилось, в соцсетях певец не стал бы ничего выкладывать. После инцидента у Радика Юльякшина, так по-настоящему зовут Элвина, состоялся концерт в Ижевске.