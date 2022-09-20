Элвин Грей прокомментировал видео, в котором он сидит в полицейской машине

15:34, 20 сен 2022

Сегодня, 20 сентября, стали известны подробности нахождения Элвина Грея в полицейской машине. По мнению поклонников, певец просто снимал клип на новую песню «02», а видео выложил для подогрева интереса.







— Успокойтесь друзья, не надо паники, если я правильно поняла, это сцена из клипа к новой песне под названием «02», — пишет на странице артиста поклонница Наталья Перякина.



Другие фанаты Элвина Грея эту мысль поддержали, считая, что если бы с ним действительно что-то случилось, в соцсетях певец не стал бы ничего выкладывать. После инцидента у Радика Юльякшина, так по-настоящему зовут Элвина, состоялся концерт в Ижевске.



Пиар-директор артиста комментировать ситуацию отказался.

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