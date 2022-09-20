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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илшат Имангулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илшат Имангулов

19:37, 20 сен 2022

На данный момент Имангулов это второй погибший военнослужащий из батальона имени Шаймуратова, о времени прощания с ним сообщил глава Мелеузовского района в соцсетях 20 сентября.

В ходе спецоперации России на Украине погиб доброволец Илшат Имангулов, который отправился принимать участие в СВО в составе добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Погибшему было 45 лет, 46 лет исполнилось бы ему в конце октября.

Илшат Имангулов родился и вырос в деревне Смаково, после школы отслужил в десантных войсках, участвовал в в боевых действиях в зоне грузино-абхазского конфликта. В зону СВО вместе с остальными Шаймуратовцами убыл в августе. Завтра, 21 сентября в 10.00 в родной деревне погибшего военнослужащего пройдет траурная церемония прощания.

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Источник: mkset.ru
Фото: Рустэм Шамсутдинов
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