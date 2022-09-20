22:29, 20 сен 2022

В предстоящую среду, 21 сентября 2022 года в Башкирии установится пасмурная и теплая погода. Столбики термометров поднимутся утром до +16 градусов Цельсия, а к обеду воздух прогреется до + 24 градусов. Метеорологи прогнозируют кратковременные дожди. Ветер южного и юго-восточного направления не будет превышать 5-6 метров в секунду.







Синоптики прогнозируют в среду, 21 сентября, облачную погоду, без осадков. Днем средняя температура воздуха достигнет 20-24 градуса тепла, а с наступлением темноты похолодает до +18 . Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.



В предстоящую среду атмосферное давление прогнозируется на уровне 751-752 миллиметра ртутного столба, а влажность будет менять в течение дня от 38 до 22 процентов.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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