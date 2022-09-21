Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе мобилизовали отца ребенка-инвалида и больного диабетом

В Уфе мобилизовали отца ребенка-инвалида и больного диабетом

20:44, 21 сен 2022

Пенсионерка из Башкирии пожаловалась властям, что его сына мобилизуют, несмотря на ребенка-инвалида. При этом он один кормит семью.



«Сына вызывают в военкомат. Он один зарабатывает, жена с сыном-инвалидом дома. Почему его мобилизуют?

Я пенсионерка. Кто будет кормить его семью, скажите, пожалуйста!», — написала Роза М.

Еще одна жительница Башкирии удивилась мобилизации 20-летнего сына, который страдает диабетом и зависит от инсулина.

«Ответьте, пожалуйста, диабетиков инсулинозависимых тоже мобилизуют? Сыну прислали повестку. 20 лет, на инсулине сидит. Оказывается годный к военной службе», — задала вопрос Вероника Н.


Первые жители Башкирии уже сегодня стали получать повестки в военкоматы. Сколько всего человек будут мобилизованы в республике — неизвестно.

По теме:

Источник: news102.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В Башкирии создан мобилизационный штаб
Политика в Башкирии
В Башкирии создан мобилизационный штаб
В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация
Политика в Башкирии
В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация
Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты
Политика в Башкирии
Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты
Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о частичной мобилизации в России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: