В Уфе мобилизовали отца ребенка-инвалида и больного диабетом

20:44, 21 сен 2022

Пенсионерка из Башкирии пожаловалась властям, что его сына мобилизуют, несмотря на ребенка-инвалида. При этом он один кормит семью.







«Сына вызывают в военкомат. Он один зарабатывает, жена с сыном-инвалидом дома. Почему его мобилизуют?



Я пенсионерка. Кто будет кормить его семью, скажите, пожалуйста!», — написала Роза М.



Еще одна жительница Башкирии удивилась мобилизации 20-летнего сына, который страдает диабетом и зависит от инсулина.



«Ответьте, пожалуйста, диабетиков инсулинозависимых тоже мобилизуют? Сыну прислали повестку. 20 лет, на инсулине сидит. Оказывается годный к военной службе», — задала вопрос Вероника Н.





Первые жители Башкирии уже сегодня стали получать повестки в военкоматы. Сколько всего человек будут мобилизованы в республике — неизвестно.



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