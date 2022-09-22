Погода в Башкирии 22 сентября 2022 года: температура +26 градусов
08:29, 22 сен 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 22 и 23 сентября. Синоптики пообещали в регионе температуру до +26°. Дожди в республике не ожидаются.
22 сентября пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+15°, в горных районах +2,+7°, днем +21,+26°.
23 сентября дожди также не прогнозируются. Ветер придет юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+14°, в горных районах +3,+8°, днем +20,+25°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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