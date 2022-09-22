Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
09:11, 22 сен 2022
Абсолютное здоровье и военно-учётная специальность станут основными критериями для призывников во время частичной мобилизации. Об этом сказал военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
"Решать уже будут на месте. Есть основные моменты отбора. Первое: военно-учётная специальность, необходимая на данный момент, второе, естественно, здоровье. Любое заболевание, условно аритмия или артрит, — и уже всё, человек не может отправиться на фронт", — пояснил он.
По словам Коновалова, в России есть много желающих добровольно отправиться в зону спецоперации. Но до сегодняшнего дня не было законодательной базы, которая бы регламентировала этот вопрос. Теперь у добровольцев есть возможность поехать на фронт.
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