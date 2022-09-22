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В ЦБ рассказали, что будет с кредитами мобилизованных

В ЦБ рассказали, что будет с кредитами мобилизованных

20:11, 22 сен 2022

Один из первых вопросов, которые появились у населения после объявления частичной мобилизации, — что делать с кредитом при мобилизации.



Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 сентября заявлял, что мобилизованные будут продолжать платить ипотеку «со своей новой получки», которая будет очень высокой. Позже Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. А сегодня в регуляторе заявили, что за реструктуризацией кредитов мобилизованных могут обратиться их близкие родственники.

— Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), — говорится на сайте ЦБ РФ.


При этом в ЦБ подчеркнули, что кредиторы и БКИ не должны рассматривать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика.

Если же близкие родственники находятся на иждивении у мобилизованных, они могут рассчитывать на каникулы и по собственным кредитам.

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация
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